樂玉成斥美搞亞太版北約東擴 指在中國家門「秀肌肉」 推亞太入火坑

外交部網站消息，在6日舉行的「求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會」上，樂玉成表示，美國近來不斷在中國家門口「秀肌肉」，拼湊各種反華小圈子，甚至在台灣問題上大做文章、試探紅線，「這不是亞太版北約東擴又是什麼？如任其發展，後果不堪設想，最終會把亞太推入火坑」。

樂玉成又指出，亞太是和平穩定的高地、合作發展的熱土，這不是哪個國家的施捨，而是地區國家共同努力的結果。近來有些人呼籲需建立「全球性北約」，北約也在頻繁介入亞太事務，這不能不令地區國家擔憂。「我們不能允許陣營對抗在亞太地區重演，不能允許個別國家為一己私利將亞太拖入戰火，不能允許本地區中小國家淪為霸權的工具乃至犧牲品」。

王毅：美印太戰略逆時代潮流

同日，國務委員兼外長王毅與印尼官員視訊會談中，也批評美國破壞東亞和平穩定。王毅稱，美國推行的印太戰略逆時代潮流而動，不符合地區國家共同和長遠利益；強調「不管地區合作向太平洋還是印度洋拓展，重心都應放在東亞，引擎都應該是東盟。不管提出什麼地區戰略，宗旨都應是互利共贏，而不是零和博弈」。

近日中國遼寧號航母等8艦由黃海、東海海域抵沖繩以南的西太平洋海域演練艦載機起降等科目，據北大智庫南海戰略態勢感知公布，6日晚間美國列根號航母（USS Ronald Reagan CVN-76）艦載機在菲律賓海活動；同時林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）航母艦載機出現在日本沖繩以南空域，加上日本準航母出雲號在附近遊弋。《中國時報》稱，三方對峙態勢逐漸升高。