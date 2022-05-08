王曾指周強干預 礦權案牽動陝官場人事

【明報專訊】千億礦權案牽連甚廣。案件在最高法院審理後，該案最高法院主審法官王林清連續發出或通過央視名嘴崔永元發出自拍影片，指控最高法院長周強曾干預案件。
在2018年的影片中，王林清表示，2016年3月該案在最高法院已審理完畢，凱奇萊勝訴。但兩月後，時任最高法審判委員會副部級專職委員的杜萬華通知王林清，周強明確指示，要將該案發回重審，並要求在周強當年5月訪英前完成重審裁定。而崔永元當時則在微博中就不斷「挑戰」、點名周強，「周強，我覺得最高法的法官還是有骨氣的，你覺得呢？」外界當時亦關注周強官位，他最終相安無事。
原陝書記趙正永2019年落馬受查
另外，崔永元針對千億礦權案，還披露包括周強批示的「秘密文件」。本報曾引述消息人士指，文件中矛頭並非僅指向周強；部分內容正是趙樂際擔任陝西省委書記期間對千億礦權案的批示，時任陝西省長是趙正永。習近平曾以秦嶺違建別墅事件及千億礦權案，警告趙樂際。
而在卷宗丟失案揭露不久後，陝西原書記趙正永便在2019年1月落馬受查，被指在秦嶺違建別墅事件中「陽奉陰違」；但他亦被指插手干預千億礦權案的司法過程。2003年，陝西高院作出凱奇萊勝訴的一審判決；其後最高法院在2009年將案件發還陝西高院重審，陝西高院2011年推翻原判決。
陝西高院之所以重審改判，凱奇萊法人趙發琦當時稱，是因為最高法院時任主管民事審判的副院長奚曉明，與時任陝西省常務副省長的趙正永干預其中、左右司法。他稱，2008年奚曉明與趙正永合謀，由陝西省政府發函至最高法院，稱西勘院與凱奇萊的合作勘查合同沒有完成備案，沒有實施，應屬無效合同。奚曉明2017年2月因受賄罪被判無期徒刑。