王曾指周強干預 礦權案牽動陝官場人事

在2018年的影片中，王林清表示，2016年3月該案在最高法院已審理完畢，凱奇萊勝訴。但兩月後，時任最高法審判委員會副部級專職委員的杜萬華通知王林清，周強明確指示，要將該案發回重審，並要求在周強當年5月訪英前完成重審裁定。而崔永元當時則在微博中就不斷「挑戰」、點名周強，「周強，我覺得最高法的法官還是有骨氣的，你覺得呢？」外界當時亦關注周強官位，他最終相安無事。

原陝書記趙正永2019年落馬受查

另外，崔永元針對千億礦權案，還披露包括周強批示的「秘密文件」。本報曾引述消息人士指，文件中矛頭並非僅指向周強；部分內容正是趙樂際擔任陝西省委書記期間對千億礦權案的批示，時任陝西省長是趙正永。習近平曾以秦嶺違建別墅事件及千億礦權案，警告趙樂際。

而在卷宗丟失案揭露不久後，陝西原書記趙正永便在2019年1月落馬受查，被指在秦嶺違建別墅事件中「陽奉陰違」；但他亦被指插手干預千億礦權案的司法過程。2003年，陝西高院作出凱奇萊勝訴的一審判決；其後最高法院在2009年將案件發還陝西高院重審，陝西高院2011年推翻原判決。

陝西高院之所以重審改判，凱奇萊法人趙發琦當時稱，是因為最高法院時任主管民事審判的副院長奚曉明，與時任陝西省常務副省長的趙正永干預其中、左右司法。他稱，2008年奚曉明與趙正永合謀，由陝西省政府發函至最高法院，稱西勘院與凱奇萊的合作勘查合同沒有完成備案，沒有實施，應屬無效合同。奚曉明2017年2月因受賄罪被判無期徒刑。

明報記者