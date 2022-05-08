陝西千億礦權案卷宗丟失「自編自導」 受賄竊密 最高法前法官王林清判囚14年

卷宗失蹤案發生在「陝西千億礦權案」的審理過程中，牽涉商人趙發琦、陝西政府、女港商圍繞探礦權的「爭奪戰」，案件經歷2006年陝西省高院一審、2009年最高法發回重審、2011年陝西省高院一審推翻原審裁決、2017年最高法二審改判的「一波四折」。

崔永元爆料轟動 王拍片稱案卷被盜

2018年12月，央視前主持人崔永元在微博提起最高法院二審期間「卷宗被盜」事件，引發輿論關注。最高法民事審判第一庭的法官王林清其後在一段自述影片中表示，自己作為千億礦權案承辦法官，在2016年準備寫判決書前發現，原本存放在辦公室的案卷「離奇被盜」，辦公室外兩個監控攝像頭同時壞掉。他並稱，最高法院院長周強曾明確指示，要將該案發回重審。

中央政法委2019年1月宣布聯合中紀委國家監委、最高檢等部門展開調查。同年2月公布，稱「卷宗丟失」是王林清本人故意所為、自導自演。

新華社昨披露，北京市第二中級法院去年10月26、27日審理王林清案。案情指，王在2008年至2018年，非法收受榆林市凱奇萊能源投資有限公司等兩單位和包括律師等11人，合共超過2190萬元財物；又在2018年6至8月，先後以借閱、騙取案卷材料後偷拍等方式，取得一案件的大量卷宗材料，非法獲取5份屬機密級國家秘密。

法院認為，王林清作為司法工作人員，知法犯法，受賄數額特別巨大，嚴重侵害司法行為的廉潔，破壞司法公信力。但鑑於他被捕後，主動交代辦案機關尚未掌握的全部受賄犯罪事實，具有自首情節，認罪悔罪，依法對其受賄罪從輕處罰。

2020年10月，代表律師張磊曾在會見王林清後，透露王表示自己腰部和前列腺嚴重受損，且重申沒有盜卷，而早前他在影片中所述完全真實。

涉案商人趙發琦判監7年半

「陝西千億礦權案」是指凱奇萊法人趙發琦與陝西省地質礦產局（後稱西勘院）的勘探權爭議。雙方於2003年簽署協議，凱奇萊出資1200萬元，與西勘院合作勘察陝西波羅井田煤礦。初步勘查顯示，該地蘊藏19億噸優質煤，曾把勘探結果80%的權益出售給凱奇萊的西勘院，以政府命令為由取消合同。西勘院其後在2006年，與港商劉娟的「香港益業投資公司」簽協議。趙發琦為此起訴西勘院，官司一直打到最高法院，訴訟長達十多年。

在卷宗丟失案後，趙發琦作為王林清竊密的共同實施者被查。上周四，55歲的趙發琦被北京市第二中院以行賄、非法獲取國家秘密罪，一審判監7年半。另外，北京女律師齊紅玲、北京師範大學教授劉廣三、安徽律師程傑、社會人員姚宇青4人，被指伙同王林清操縱民事案件牟利。據悉劉廣三亦在上周四，被以受賄罪判囚13年。

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