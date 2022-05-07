搜救結束長沙塌樓53死 書記率官道歉：教訓深刻

上周五（4月29日）長沙8層高樓房在中午時份突然倒塌，當局稱在連日的搜救行動中，僅稱有23人被困，39人失聯，至前日也只是稱救出10人，另有26人罹難。新華社報道，但昨日當局宣布，經過緊急救援，6日凌晨3時3分，倒塌事故現場搜救工作結束，事故現場被困、失聯人員已全部找到，共救出10人，遇難53人。

在發布會現場，吳桂英等長沙市官員起立鞠躬（圖），向所有遇難者表示哀悼，向所有遇難者家屬、受傷人員表示慰問，向全社會道歉。吳桂英表示，倒塌事故教訓十分深刻。將全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作，全面配合上級有關部門徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，給全社會一個負責任的交代。

長沙當局還稱，將開展安全生產大排查大整治，加大自建房安全專項整治力度，徹查隱患，嚴格執法，堅決守住安全生產的紅線、底線。

與此同時，國務院決定成立調查組調查事故。「京報網」報道，事故調查工作將還原事故發生經過、查明事故原因、總結事故教訓，全面客觀認定責任，實事求是提出處理建議，依紀依法依規嚴肅追責問責。調查組由應急管理部牽頭，相關方面參加，同時邀請建築、安全、法律等方面的權威專家組成專家組，為調查工作提供專業支撐。