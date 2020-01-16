廣州首輪賣地進帳341億 市場稍暖 18地皮15幅底價成交 民企身影再現

明報記者 陳子凌

廣州地鐵165億買4地最多 和黃落空

與此同時，雖然今次參與賣地的地產商仍以國企為主，但參加競投的民企數量有增加，而且有2間民企蘭園控股和大華集團各自競得一幅地皮，較去年底清一色「國家隊」有改善；國企方面，廣州地鐵集團一口氣斥165億元買下4幅地皮成為「大贏家」，其貢獻了今次賣地的一半成交金額。至於吸引共12間地產商競投，連長實（1113）旗下和黃地產也參與一份的白雲區空港大道中東側地皮，最終由中海地產以27.18億元的價格拿下，也是今次賣地唯一一幅以上限成交的地皮。

廣州市房地產行業協會認為，今次廣州賣地成交平穩，民企身影再現，除了地皮位置吸引，還有一大原因是中央釋放穩定樓市信號，讓地產商增強信心投地。此外，這次廣州也取消了一些賣地要求，例如今次並沒有限地價、限樓價、限銷售對象的條件。多幅地皮還將保證金下調至起拍價的20%，低於之前的30%甚至50%；地產商的付款周期也延長。

保證金降至起拍價20% 付款期延長

去年多數是30日內要一次過支付所有地價，今次大部分地皮則允許一年內分數期支付地價，這些限制的放鬆，大大減輕地產商資金周轉壓力。不過，部分規定目前也沒有完全放開。例如地價繼續設上限，最高溢價率只能15%，亦繼續要嚴查地產商買地資金來源。

事實上，廣州樓市仍然有待恢復，據廣州中原研究部數據，今年4月廣州一手樓網簽只有5458個單位，按月下降15%，按年下降49%；二手樓方面，截至4月27日的網簽量只有1777個，按月下跌16.77%。五一假期間，廣州全市樓盤推出2823個新單位，只及近5年平均水平，廣東中原地產項目部總經理黃韜表示，五一廣州樓市表現只算中規中矩，比首季和4月好一些，但談不上火爆，未來這種相對平淡的局面還會持續一段時間，下半年才會穩中轉好。

此前，深圳在4月29日曾舉行今年首批地皮拍賣，共8塊地皮，收金193.3億。