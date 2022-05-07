北京聞風：共青團百年 官方關注青年就業發展 ／文：鍾鳴九

眼下正是內地應屆畢業生求職高峰期。教育部數據顯示，今年將有1076萬高校畢業生走出校門，首次突破千萬大關。可以說當代青年倍感焦慮的頭等大事仍是就業問題。而在內地經濟面臨下行壓力時，穩就業也與穩增長一樣，被中央高層視為頭等大事。

習：奮鬥精神需發揮在「平凡崗位」

習近平此番講話亮點之一在於，他提出新時代的中國青年的奮鬥方向。習近平強調，「奮鬥是最美的姿態」。他表示，「從鄉村振興到技能強國，從投身生態建設到服務健康中國」，當代青年的奮鬥精神需發揮在「平凡崗位」上。

從目前內地青年的就業觀念來看，習近平的講話具有很強的針對性。近年來，內地許多年輕人不願參與社會基礎崗位，而這些「平凡崗位」卻存在大量人才缺口。

根據國家人力資源和社會保障部發布的一份2021年第四季度100個「最缺工」的職業排行顯示，營銷員、餐廳服務員、商品營業員、車工、家政服務員、保安員、包裝工、客戶服務管理員、保潔員、快遞員等職業位列前十。此外，農林牧漁、社區管理等領域對年輕人才的需求也正逐年提高。

相較之下，隨着對「體制內」追求的層層升級，年輕人就業求優、求穩心態突顯。已逐漸形成考研（研究生）熱、考公（公務員）熱、教資（教師資格）熱。其根源固然受經濟下行壓力加大的影響，職場普遍的高強度工作狀態，也令不少年輕人對基層職業望而卻步。

畢業生就業形勢嚴峻 多部門推政策

觀察人士認為，梳理領導人關於青年工作的講話，不難發現具有鮮明的時代特色，更適應當前經濟社會發展趨勢。其中對青年的培育尤其注重繼續向基層延伸。

值得一提的是，面對今年畢業生就業形勢複雜嚴峻，教育部、人社部等部門已公布多項應對舉措。首先，做好就業服務和兜底保障，包括健全高校畢業生就業網上簽約系統；其次，推出百萬就業見習崗位募集計劃等行動，拓展高校畢業生就業渠道；第三，開展高校畢業生就業創業政策宣傳活動，並在疫情防控下舉行「雲招聘」。此外，廣東、湖北、四川、雲南等地也推出以財政手段為主的就業政策。其效果值得觀察。

文：鍾鳴九