遭張藝謀電影刪署名 嚴歌苓擬提告護版權

根據「自由亞洲電台」，王樂仁表示，張藝謀與嚴歌苓在2011年簽署《陸犯焉識》版權使用協議。張藝謀據此改編為電影《歸來》，並以《陸犯焉識》另一條線索為主線，拍攝了《一秒鐘》；因版權問題，當時張藝謀曾與嚴歌苓協議，在銀幕上標注「本片受嚴歌苓女士作品的啟發；在此表示感謝」。

促荷李活工會發行商串流平台關注

在2019年，《一秒鐘》劇組到柏林參加電影節，但在媒體觀影前一小時突然撤出。到2020年上映後，致謝嚴歌苓的話被刪除。王樂仁透露，《一秒鐘》的投資方透過一名電影界的中間人告訴嚴歌苓，刪除嚴歌苓署名的指令，來自國家電影局。

王樂仁委託外國律師行，要求向張藝謀和製作公司提出恢復署名要求，還聯繫了嚴歌苓所屬的荷李活編劇工會、《一秒鐘》電影位於法國的發行公司、美國串流平台MUBI等，要求這些機構考慮是否允許不尊重作者權利的電影在電影節上展映和發行。其後MUBI在官網上已加入嚴歌苓為原作者內容。

嚴歌苓1958年生於上海，1989年赴美留學；著有《小姨多鶴》、《第九個寡婦》、《陸犯焉識》等。2020年3月，嚴歌苓寫下撻伐中國政府掩蓋疫情真相的文章「瞞瞞瞞」，其後中國政府就暗中停止與嚴歌苓有關的電影項目。