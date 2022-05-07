滬7區「社會面基本清零」 京東城區公廁須掃碼

綜合內媒報道，過去兩周，上海單日感染數字持續下降，周四新增本土確診245例和無症狀感染者4024例，另12宗死亡。連同周四達標的嘉定區，累計有7個區及浦東部分街鎮「社會面基本清零」。短片顯示，有居民可在居委及相關人士帶領下，列隊外出購物45分鐘。

上海市當局稱社區傳播風險已得到有效遏制，但單日新增個案降幅較小，存在反彈風險，將加強防疫行動。上海市常務副市長吳清表示，同步抓好「降新增和防反彈兩個重中之重」，深化推進清零攻堅「十大行動」，堅決打贏「大上海保衛戰」。

吉林高校生：困宿舍50天 終准離校

至於近日疫情升溫的北京，昨日截至下午3時，新增66宗本土新冠病例。因早前出現公廁傳染鏈，加上平房胡同區公廁使用人員複雜、流動性強，東城區113座公廁已貼上「健康寶」二維碼。欲上廁所的民眾不論多着急，都必須「掃碼」才可入內如廁。沒帶手機或使用舊手機的市民，則會安排他們現場登記姓名及聯繫方式。

在吉林省，各地疫情防控實現社會面清零後，低風險地區的高校學生可分批錯峰離校返鄉。「終於盼到了頭」。長春某高校大二學生楊升形容接到離校通知的心情，開學至今，從3月初「非必要不出校」，再到3月中旬「全封閉管理」，楊升近50天來的日常活動基本限制在宿舍內；其間其一度近30天未能洗澡，如廁也須報告。

台36168個案10死 皆今年新高

另據中央社，台灣昨新增36168宗個案，多10宗死亡病例，兩項數字皆為今年以來單日新高。

（新冠疫情）