駐美大使籲華府「考慮撤加徵關稅」 美貿易代表：關注提升對華競爭力長期戰略

綜合報道

在美國《福布斯》雜誌周四（5日）刊出上月29日對秦剛的專訪，秦剛表示，當前中美經貿合作面臨一些困難和挑戰，不穩定及不確定性主要來自美方，希望美方停止將商業合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。秦剛呼籲，美國政府是時候重新考慮並盡早取消對華加徵的關稅，希望兩國本着相互尊重和諒解原則，通過對話談判，找到兩國都能接受的解決方案。

4年前，美國政府依據「301調查」結果對中國輸美商品展開兩項加徵關稅的行動，總計對中國每年價值500億美元的輸美商品加徵25%關稅。如今這兩項關稅將於今年7月6日及8月23日分別到期，美國貿易代表辦公室（USTR）3日發出聲明，宣布啟動對兩項對華加徵關稅的復審程序，任何受益於加徵關稅的國內行業代表可在到期日前60天內向該辦公室提出延期申請。

評估徵稅影響 美將蒐行業意見

路透社報道，5日到訪加拿大的戴琪表示，將展開全面諮詢程序，評估對華加徵關稅一事，並收集大量行業意見，以確定加徵關稅對美國所產生的潛在經濟影響。至於會否把加徵關稅視為施壓中國重要手段，戴琪說：「對於我們來說，重要的是在如今的全球大環境中專注發展一項長期、有效的戰略，以提高我們與中國競爭的能力，並且渡過眼下我們正在經歷的極具破壞性的階段，在這一階段中，國內普通的美國人正在遭受痛苦。」

智庫：中國每年採購額未增反降

眼下美國正經歷40年來最高的通脹，今年3月消費者價格指數同比漲幅創下1981年12月以來最高水平，高於2月的7.9%。通脹率至今已連續6個月超過6%，遠超美聯儲設定的2%平均目標。戴琪早前表示，將考慮使用所有工具應對通脹上升，包括降低中國輸美的商品關稅，但並非為首選。而在2日，她在參加一場經濟智庫的會議時又表示，為應對食品和能源價格飈升造成的高通脹，美國方面可考慮削減中國進口商品的關稅。

秦剛在專訪中還談到中美第一階段經貿協議，強調中國歷來信守承諾。「我們言必信，行必果。中方從美國購買了更多商品。」但美國官員此前稱，中國未能履行協議承諾，即在兩個年度內額外購買2,000億美元美國商品和服務。據彼得森國際經濟研究所估算，在2020年1月至2021年11月期間，若以中國進口數據統計，中方履行了62%的貨物採購承諾；若以美國出口數據統計，比例則降至60%，意味着在協議期間中國平均每年採購額只有1,444億美元，水平未增反降。

（中美角力）

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