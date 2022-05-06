中小學設「勞動課」 煮飯修家電 9月實施 每周至少1課時

根據《課程標準》，新方案下的勞動課程平均每周將不少於1課時。課程將設10個「任務群」，包括清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護、農業生產勞動、傳統工藝製作、工業生產勞動、新技術體驗與應用、現代服務業勞動、公益勞動與志願服務等。不同年級的學生有不同學習任務，涵蓋小一至中六（見表）。

小一學洗菜 中學要識維修

例如任務群「烹飪與營養」中，小一至小二要參與簡單的家庭烹飪勞動，如揀菜、洗菜等，選擇合適工具削水果皮，用合適器皿冲泡飲品，並要學習食物的營養價值和食用方法。中一至中三則要求學生按家庭成員健康狀况等設計一日三餐的食譜，獨立製作午餐或晚餐的3至4道菜等，另要學習簡單拆卸或維修家用電器，例如清洗飲水機。

教育部：塑正確勞動價值觀

教育部表示，勞動課程設置的目的，是希望學生透過「動手實踐、出力流汗，接受鍛煉、磨煉意志」，培養「正確的勞動價值觀和良好的勞動品質」。

對於新方案這一變化，不少70後、80後內地網民表示「多年前上的勞動課，如今又回來了」。官方於1981年推出「勞動課」至今逾40年。過往各地甚至各校並無統一授課內容，多是製作掃帚、學習剪紙、清潔教室、撿拾廢品等，課制與授課形式在近年課程改革中不斷調整。

對於新版勞動課，網民反應不一，有人留言贊同，稱是「生活的基本技能」，認為「教會孩子動手能力很重要，不能培養巨嬰」、「現在很多成年人都不會做飯，這個很好，統一教下生存技能，不能一被關起來就差點餓死」；亦有網民表示，新版勞動課「無非是累家長」，要求「必須在學校完成，否則就是家長的作業」；亦有反對者稱「不必了，我個當媽的都沒學明白做飯」、「現在的孩子作業那麼多，哪有時間」。