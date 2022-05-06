布林肯染疫 對華政策演說延期

布林肯原定周四上午11時在亞洲協會於華盛頓大學主辦的一個活動上，演說闡述拜登政府的對華政策。目前布林肯症狀輕微，將暫時居家辦公。昨日的中國外交部例行記者會，有記者問及對布林肯推遲發表中國政策演講有何評論，發言人趙立堅說：「我們祝願布林肯國務卿早日康復，我們對尚未發表的演講不予置評。」

美英開會談台海 京斥炒作

另外，《金融時報》4月30日引述消息人士報道，白宮印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）和美國國安委中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）在3月初與英國代表就台灣問題舉行會議，內容涵蓋英國如何跟台灣增加外交往來、提高在亞洲的威懾力，以及如果美國因台灣問題與中國發生戰爭，英國將扮演什麼角色。

美國國務院周三（4日）回覆美國之音查詢時稱，美對台承諾堅如磐石，對於中國在台海的單邊行動表示擔憂，並將繼續支持和平解決兩岸問題。趙立堅昨針對美英官員就台海問題舉行會議表示，美國伙同個別國家炒作涉台問題，企圖推動台灣問題國際化，「有關行徑危害台海和平穩定」。

棄購美反潛直升機 台：價格過高

另邊廂，台灣防長邱國正昨在立法院外交及國防委員會出席備詢時稱，因價格過高，已停止採購美國MH-60R海鷹（seahawk）反潛直升機。美方早前表示，售台的M109A6自走炮亦要延至2026年後方可交付，採購案叫停。