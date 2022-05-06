保檢測力 台：快測陽性即確診

增3萬宗 陳時中：重症率未大變

中央社報道，台衛福部昨赴行政院會報告疫情狀况，推算下周可能出現單日新增逾10萬宗感染。衛福部會後稱，預計5月中下旬將達高峰。

對於一周內單日個案從1萬升至3萬，疫情指揮中心指揮官陳時中說，雖然本土破3萬宗，但增長率僅5.7%，輕症及無症狀、中重症比例亦未見大變。

據指揮中心統計，截至前日，台本土確診個案有175,763人為輕症或無症狀個案，佔99.75%，中症累計395例，佔0.22%，重症累計55宗，佔0.03%。衛福部稱，根據國際經驗，病例快速上升2至3周後，重症、死亡數將隨之增加，近日已配送口服藥物至各縣市，嚴密監控用藥與死亡狀况。

台總統府多3人確診

台總統府昨晚再公布新增3宗確診，一人為總統府員工，兩人為國安會員工。「聯合報」報道，感染員工負責文書工作，其工作密切接觸者1人，快測陰性。國安會兩宗確診有3名工作密切接觸者，一為國安會副秘書長陳文政，3人快測亦陰性。上述案例近期與總統、副總統及總統府等官員皆無接觸史。

（新冠疫情）