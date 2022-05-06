尋心理諮詢者大增 滬：建「15分鐘核酸服務圈」

韓男倒斃住所多日 韓領館參與調查

封城一個多月，上海再傳疫情次生災害。韓國《朝鮮日報》前日（4日）報道，一名住在閔行區的40多歲韓籍男子陳屍公寓多日。社區物業人員表示，該男子獨居，因近日沒參與社區核酸檢測，上門查看時發現他已死亡。事件引起上海的韓國僑界議論，韓國駐上海總領事館已介入參與調查。

有上海網民早前發表網誌，指於靜安區長樂路，一名吳姓男子本月1日被發現在家中死亡，快一個月後才被發現。帖文指，居於501室的女士曾於4月19日送物資上門，死者當時說下不了牀；女士聯繫居委會幫忙卻不見行動。之後送物資敲門和喊話，也沒有得到回應。

網誌亦引述辦案的公安指出，吳現年58歲，不屬於社區70歲以上關懷對象；他未退休，在單位一直請病假，單位在封城前曾送過熟食和便當，但封城後沒有再送。文章稱「如果在5次核酸中，哪怕一次居委會上門去502室（死者居所）探問，他就不會死」、「直到5月1日，才第一次見到居委會來502門口收屍」。「上海闢謠平台」昨稱，死者並非餓死，而是自身疾病導致猝死。

另據百度數據顯示，過去30天內上海市民搜尋「心理諮詢」等關鍵字的情形大幅增加253%，整體負面情緒評分為2020年初內地爆疫以來第二高。

（新冠疫情）