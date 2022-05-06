中央：與否定清零政策言行作鬥爭 歐盟商會報告指1/4企業擬離華 比例10年新高

昨日的中央政治局常委會會議由總書記習近平主持，分析當前疫情防控形勢。新華社報道，會議強調，3月以來經過全國上下勠力同心、並肩作戰，「我們經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗，取得了階段性成效」；又稱實踐證明，防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，經得起歷史檢驗，「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。

「各級黨委要認識抗疫鬥爭複雜性」

會議指出，全球疫情仍處高位，病毒不斷變異，疫情最終走向存在很大不確定性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候；要求毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。會議又稱「堅持就是勝利」，疫情防控工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期，「各級黨委和政府要堅定信心，深刻認識抗疫鬥爭的複雜性和艱巨性，堅決落實黨中央決策部署，充分發揚鬥爭精神，堅決築牢疫情防控屏障，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果」。

3/4在華歐企指疫策影響嚴重

同日，中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）發表一份涉及370多名會員、於上月下旬所做的報告，了解中國防疫政策和俄烏戰爭對歐洲在華企業的影響。結果顯示，78%受訪企業認為，在嚴格防疫政策下，中國市場作為投資目的地的吸引力下降；亦有1/3受訪企業指出，俄烏戰爭是中國市場吸引力下降因素。

值得注意的是，23%受訪企業正考慮將現有或計劃中的對華投資，轉移至其他市場，以尋求可預測性更高的營商環境。該比率與今年初相比增加逾一倍，也是近10年新高。據商會紀錄，該數據在2020年為11%，2021年為9%，2022年2月為11%。

報告又指出，包括上海在內的數十個中國城市的嚴格防疫措施，已造成「極大規模混亂」，「雖然（烏克蘭）戰爭對在中國經營的歐洲企業產生了影響，但Covid-19提出了更為直接的挑戰，並導致商業信心大幅下降」。四分之三企業表示，整體營運受到嚴重影響。至於港口關閉、公路貨運量下降及海運價格飈升等情况，導致供應鏈上下游面臨嚴峻考驗，92%受訪企業受上述因素嚴重影響。近60%受訪者下調今年營收預期。

商會主席伍德克（Jorg Wuttke）表示，「我們的會員企業願咬緊牙關度過眼前困難，但如果現狀持續下去，更多企業將開始評估替代中國市場的其他方案」，與一個潛力巨大、但不穩定且供應鏈瀕臨癱瘓的市場相比，「可預測性強且運作正常的市場更具吸引力」。

中國歐盟商會在內地擁有1700多個企業會員。上月初，商會曾致信副總理胡春華，稱疫情防控已對在華外資造成影響，建議借鑑新加坡模式，調整防控方案。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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