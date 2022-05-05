中國團隊珠峰登頂 設「全球最高氣象站」

據央視報道，4月28日，「巔峰使命」珠峰科考全面啓動，共有16支科考小組270多名科考隊員參加。這是2017年第二次青藏科考以來學科覆蓋面最廣、參加科考隊員最多、採用的儀器設備最先進的綜合性科考。

海拔8800米 雷達測冰雪厚度

昨凌晨3時，13名科考登頂隊員攜帶科考設備，從海拔8300米的突擊營地出發，開啓科考「衝頂時刻」。在途中，一名隊員因手部凍傷留在營地，其餘12名隊員繼續出發衝頂珠峰。抵達海拔8800米處已是中午12時46分，隊員們在海拔8800米處成功架設氣象站。這座自動氣象站在「巔峰使命」珠峰科考大本營的專家們建議下，命名為「巔峰氣象站」。氣象站架設完畢，12名隊員繼續攀爬並成功登頂，隊員們在珠穆朗瑪峰頂峰展示了五星紅旗。

據專家介紹，此次行動是人類在珠峰地區開展極高海拔綜合科學考察研究的一次壯舉。3項成就包括架設全球海拔最高的自動氣象站；首次在地球之巔利用高精度雷達測量冰雪厚度、採集冰雪樣；以及人體極高海拔適應機制實驗等。