7月到期 美復審對華加徵關稅 專家：取消或削減關稅 有利緩解通脹

據新華社報道，USTR在聲明中稱，將告知那些受益於對華加徵關稅的美國國內行業代表相關關稅可能取消，行業代表可分別在關稅結束前向USTR申請維持加徵的關稅。USTR將依據申請對相關關稅作復審，復審期間將維持這些關稅。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）2日出席活動時表示，美國政府將採取一切政策手段抑制物價飈升，暗示削減對華輸美商品加徵的關稅將是一個選向。

「301調查」源自美國《1974年貿易法》第301條。該條款授權美國貿易代表可對他國的「不合理或不公正貿易做法」發起調查，並可在調查結束後建議美國總統實施單邊制裁。美國特朗普政府時期先後自2018年7月和8月起分兩批對從中國進口的商品加徵25%關稅。

國安官：徵稅乏戰略目的

美國對華加徵關稅措施曾遭到不少美商界和消費者反對。由於通貨膨脹壓力陡增，近期美國國內有關減免對華加徵關稅的呼聲再起。路透社報道，白宮國家安全副顧問辛格（Daleep Singh）日前表示，美國對華加徵的部分關稅「缺乏戰略目的」。聯邦政府可降低對自行車、服裝等中國輸美商品加徵的關稅，以幫助抑制物價上漲。辛格說，美國可能利用關稅來推動加強重要供應鏈並確保美國科技領先等戰略優先目標。

美國財長耶倫（Janet Yellen）近日也表示，美國政府正在仔細研究對華貿易戰略，取消對中國輸美商品加徵的關稅是「值得考慮的」。對此，中國商務部在4月28日回應指出，美方單邊加徵關稅措施不利於中國，不利於美國，不利於世界。在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國企業和消費者的根本利益。

布林肯今概述對華政策

另據美國國務院稱，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於美國東部時間5日上午11時在亞洲協會在華盛頓大學主辦的一個活動上講話，概述美國對華政策。不過路透社引述消息說，有關內容預計不會非常詳細，可能主要是美方就中國發表的各項聲明的匯編。

美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）日前發布由高級研究員赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）主筆的政策簡報，指出拜登政府忽略貿易自由化對緩解通脹的作用。報告認為，如果取消特朗普政府對中國輸美產品加徵的關稅、以「國家安全」為名加徵的鋼鐵關稅等，可以降低美國消費者價格指數（CPI）約1.3個百分點。

赫夫鮑爾日前在電話中對新華社稱，取消或削減對華輸美產品加徵的關稅，能對緩解通脹起到一定作用。

（綜合報道）

（中美角力）