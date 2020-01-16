台增28420宗 醫院停收輕症

新北逾萬宗最多 另5人亡

《聯合報》報道，指揮中心表示，昨日新增本土病例中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案幾乎分佈全台，其中新北市有10,151例最多，台北市則有5,538例。另外，總統府昨增5宗確診，包括4名總統府員工及1名憲兵。5人近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府從4月7日起，累計49人確診，包括30名憲兵。

陳時中在疫情記者會中稱，鑑於島內社區確診病例遽增，考量Omicron病毒株特性，以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，為擴大醫療應變量能，即日起調整確定病例輕重症分流收治原則，以確保醫療量能及確定病例即時獲得醫療照護。

滿80歲或懷孕36周續收

他表示，中重症確診者仍須收治於醫院；另外，無症狀輕症成人確診者中年齡80歲以上或懷孕36周，同樣須收治於醫院；不符合居家照護條件者，可安排入住加強版集中防疫旅館。至於醫院收治無症狀或輕症確診者，住院天數以不超過5天為原則，倘經醫生評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，由醫院先行安排出院。

另據中央社報道，台灣警政署長陳家欽4日證實自己快篩陽性。他表示，是昨晨起牀後覺得喉嚨不適，隨即快篩結果是陽性，已立即向內政委員會請假。他稱目前身體並無大礙，正在等待核酸檢測確認。

晚間檢測結果出爐呈陽性，警政署表示，陳已完成3劑疫苗接種，目前健康狀况良好，無明顯症狀，居家隔離期間已責請3位副署長和各警政委員持續指導警政工作。

（新冠疫情）