鄭州封城前夕搶糧 整頭豬抬家

目標一周內「社會面清零」

《環球時報》報道，鄭州市宣布4日零時起全市人員非必要不離城，民居家辦公，主城區實行「足不出戶」。市域外人員確需入鄭者，須查驗健康碼、行程碼和48小時內核酸檢測陰性證明。消息傳出後，鄭州市3日晚出現全城搶購潮，市內大超市、賣場、藥店和電商等生活物資和生鮮食品被搶購一空。

據網上傳出的搶購擠爆的畫面顯示，超市內人山人海，「比買年貨時的人潮還多，排隊結帳大排長龍，人人都是滿滿的購物車」。甚至超市附近道路也被塞爆。有網民表示，市內很多超市的菜都被搶空，甚至有民眾直接買下「整頭豬」扛回家，供不應求之下，也發生各種搶菜的衝突場面，彷彿重演上海亂象。官媒則引述供應商稱，「已集採平日3倍的物資，不會出現缺貨、斷貨等情况」，呼籲民眾不要搶購物資、囤貨。此外，鄭州也有人着急逃出城，導致全市交通陷入癱瘓。

逃城大塞車 官媒：糧足勿搶

而在江蘇江陰市，新增25宗本土確診，當局昨宣布即日起參照「管控區」方式管理，市民非必須不出門，非必要不離市。除必要的就醫外，原則上每戶家庭每天可派1人外出不超過2小時，購買必要生活物資。

（新冠疫情）