北京地鐵60站關 封控區公廁限一人

京增51宗 朝陽區居家辦公

北京新增51宗本土個案，北京市政府發言人徐和建表示，這一輪確診病例總數已超過2020年新發地批發市場疫情，當前疫情防控形勢非常嚴峻。北京疾控中心副主任龐星火提醒，在區域核酸篩查中發現社會面零星隱匿感染者，表明本起疫情傳播鏈條仍未完全阻斷。

當局宣布，北京將延續五一假期期間的防疫措施，包括暫停堂食，關閉娛樂、體育場所，學校暫停面授課。一線防疫、外賣快遞、冷鏈物流等重點人群，封控區、管控區、臨時管控區等重點區域人員要佩戴N95或KN95口罩。

最大的行政區朝陽全區今起居家辦公，必須到工作場所者盡量以自駕方式，減少單位內部聚集，做到「單位家庭兩點一線」。朝陽區常住人口約345萬。因應疫情防控需要，北京地鐵昨日起有60多個地鐵站暫停進出。受影響的車站多數位於疫情較嚴重的朝陽區，涉及13條地鐵線。

由於有一名患者因為3次使用公廁，引發近40宗感染，《北京日報》報道，當局會加強公廁消毒封控區內的廁所，不能有超過兩人同時如廁。

入境隔離改「10+7」

另外，北京宣布調整入境隔離政策。入境北京的旅客、境內密接高風險人群由原本的「14+7」隔離政策，改為實施「10天集中隔離+7天居家隔離」。10天集中隔離期滿後，若目的地為北京，需閉環轉運至社區實施7天居家隔離。在北京無固定居所、不具備居家隔離條件的繼續實施4天集中隔離。

（新冠疫情）