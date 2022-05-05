滬放寬復工閉環管理 員工「點對點」返家 再公布工程白名單 涵中芯晶圓浦東機場擴建

滬4982宗 管控區外63例

上海新增感染包括260例確診和4722例無症狀感染者。染疫數字較幾周前明顯回落，但從2日起，通報顯示在隔離管控區域外陸續發現新病例，「社會面清零」僅在4月29和30日維持了兩天。而周二在隔離管控區域外，又發現63宗新增病例。昨在新聞發布會上，上海市衛健委副主任趙丹丹稱，上海的防控效果日益顯現，封控區的人口數目正逐漸下降，防範區的人口數目正逐漸增加。

疫情趨緩下，上海市住建委公布首批重大工程建築地盤復工復產「白名單」，包括中芯國際臨港12吋晶圓代工生產線、格科半導體12吋CIS集成電路研發與產業化、和輝光電第六代AMOLED生產線產能擴充、浦東國際機場三期擴建工程，以及騰訊、阿里的綠色數據中心等24個項目。

與此同時，上海市經信委也於周二晚公布修訂後的「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第二版）」，內容包括落實疫情防控責任、加強對復工復產企業服務等六方面共26項條目，對復工復產流程、復工證和運輸通行證申領使用等提出了指引。

「第一財經」報道，新版在第一版指引的基礎上作出修訂，另外新增5項全新內容，其中包括進一步放寬企業閉環管理的規定，引起產業界關注。

據指引，已復工復產的封閉生產企業可向所在地主管部門提出申請輪換人員，因輪替而下班的人員可憑48小時核酸陰性與1次進社區前的抗原陰性，返回社區，不須住在廠區。但該措施需配合現行的防範區規定，企業須和社區合作啟動由無疫社區至無疫廠區、園區或樓房的「點對點」半封閉管理，換班員工走動時要乘接駁專車通勤。

核酸抗原陰性 需居無疫社區

上海臻格生物技術公司CEO陳建新表示，公司有500多位員工，目前在閉環上班的僅100多人，如要維持正常運營，需400人左右，所以還需要更多員工返工。「第二版指引剛發，目前還是在按照第一版指引操作，期待區里的第二版實操早日落地」。

早在4月中下旬，上海已公布第一批666家「白名單」企業，日前又推出了第二批1188家「白名單」企業。而3日公布的復工項目部分位於上海自貿區臨港新片區，該片區昨日表示，在聽取近700餘家企業訴求的基礎上，推出「助企紓困的若干政策措施」，包括企業減負、金融支持、援企穩崗等五方面共12項舉措。截至周二數據顯示，該區內復工復產企業已達到251家，其中規模以上企業164家，規模以上企業中，復工復產企業數量佔比達52%。

（新冠疫情）

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