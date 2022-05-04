最大航母編隊出太平洋 《環時》引專家：為實戰準備 戰力大升

據日本自衛隊觀測到的航母編隊包括航母遼寧艦，055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦西寧艦、烏魯木齊艦、成都艦，052C型導彈驅逐艦鄭州艦、054A型護衛艦湘潭艦及綜合補給艦呼倫湖艦。

穿宮古海峽 日派準航母監視

日本自衛隊統合幕僚監部前天深夜通報稱，海上自衛隊於1日上午12時許，在距長崎縣男女群島以西約350公里的東海海域發現包括南昌艦、遼寧艦在內的5艘中國海軍航母編隊向東南方向航行，隨後，該編隊2日午後於赤尾嶼以西160公里的鄭州艦和湘潭艦匯合，編隊當天穿過宮古海峽，進入太平洋南下。

這是時隔4個多月，中國航母編隊再次進入西太平洋。據觀察者網報道，日本自衛隊除照例出動第四航空群的P-1和第五航空群的P-3C以外，再次出動了新近完成改裝的，隸屬於橫須賀海軍基地第一護衛群的準航母「出雲號」直升機母艦監視偵察。出雲號此前剛接受改裝，具備起降F-35B戰鬥機的能力。報道稱，美國海軍「林肯」號航母目前就在西太平洋附近海域，可能距離中國航母編隊不遠。

共同社昨引述日本防衛省統合幕僚監部稱，在東海，遼寧艦的艦載直升機曾起降。該艦上次於去年12月通過沖繩海域，在太平洋實施了殲-15艦上起降。

「不缺席未來對台軍事鬥爭」

對於此行，《環球時報》引述軍事專家宋忠平稱，雖然日本只公布了水面艦艇情况，也不排除水下作戰力量（即潛艇）伴行。宋忠平認為，「航母的每一次遠海訓練都是在為實戰化做準備，而且可以肯定航母不會缺席未來對台的軍事鬥爭準備」。此前，解放軍東部戰區在4月15日出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量，在東海當面和台灣島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡。

中央社昨引述台灣國防部發言人孫立方表示，針對台海周邊的海空域動態，台軍都能夠全程掌握並妥為應處。