上海增5669個案續回落 社會面73宗

京增62宗再新高

九成人口再三輪檢測

上海目前新增病例數較前一天減少1664宗，確診與無症狀感染與日前相比均下降甚多。新增20宗死亡，平均年齡83.95歲，最小年齡49歲，最大年齡101歲。20名患者均不同程度患有多種急慢性基礎疾病和晚期腫瘤。官方指出，死亡的直接原因為晚期腫瘤或自身疾病所致。至目前，上海今波疫情已累計474宗死亡。

另外，與上海呈回落趨勢不同，北京疫情目前似有升溫趨勢。據通報，北京周一（2日）新增62宗個案，為今波疫情新高，其中包括51宗本土確診和11宗無症狀感染。北京已連續10天新增個案達兩位數。據北京官方最新通報，周二（3日）0時至下午3時，北京再新增32宗本土感染。當局稱在疫情分析中發現有1名感染者，因3次上公廁引發3宗續發病例，繼而引發近40宗感染。

因應疫情防控，北京再度開展大規模的連續核酸檢測。從昨日起一連3日，除5個京郊偏遠的生態涵養區外，包括朝陽、東城、西城、海淀、豐台等12個城區，將連續開展三輪區域核酸篩查，預計涉及常住人口約2000萬人，佔北京全市約90%的人口。

（新冠疫情）