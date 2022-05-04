台新增確診破2.3萬宗 入境檢疫再放寬

總統府多人確診 柯文哲隨扈陽性

據《聯合報》報道，指揮中心表示，昨除新增23,102宗本土病例，亦新增5宗本土死亡個案，另37宗境外移入確診。台總統府昨亦透露，總統府昨新增6宗確診，分別為1名司機、1名工友、3名憲兵及1名國安會員工。總統府表示，確診者近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸。總統府及國安會各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。2日總統府曾公布新增13名確診案例，分別為一名總統府員工及12名憲兵。

而台北市長柯文哲隨扈也快篩陽性，晚間核酸檢測結果為陽性，台北市府表示，這名隨扈已居家隔離。隨扈5月1日、2日休假，僅昨天上午與柯文哲同搭公車、中午短暫外出行程同車約5分鐘，兩人全程配戴口罩、保持社交距離，有接觸風險，但應未達密切接觸標準。柯文哲明日會先採居家辦公，並做自我健康監測。

對於台灣本土疫情升溫，指揮中心則再度放寬入境檢疫的措施。陳時中表示，新制以自宅或親友住所「一人一戶」為原則，如家户無法符合一人一戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。至於篩檢頻率，落地首天要核酸採檢，至檢疫期滿的第七天執行一次快篩，另提供一支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

（新冠疫情）