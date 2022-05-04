央視報「馬某」被抓 震瀉阿里股價 稱涉顛覆遭杭州國安調查 後改「馬某某」

昨早9時01分，央視報道一段長約80字的簡訊，稱在今年4月25日，杭州國家安全局對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的馬某，採取刑事強制措施。目前此案正深入調查中。

確認為IT公司經理 非馬雲

由於阿里巴巴集團和螞蟻集團總部在杭州，外界猜測「馬某」是否近年風波不斷的集團創辦人馬雲，並讓「#馬雲」迅速登上微博熱搜。這一字之差，令阿里巴巴港股一度大跌9%，市值蒸發約260億美元。《環球時報》前總編輯胡錫進隨後發布微博稱，據其向權威部門確認，杭州市國家安全局抓的是「馬某某」，不是「馬某」，寫「馬某」的報道都是不準確的。

9時46分，《環球時報》、中央政法委長安劍等多個媒體陸續轉發新聞時，「馬某」被更正為「馬某某」。阿里股價回穩，收市報100.3元，跌1.8%。

《環球時報》英文版其後報道，被捕的馬某某是一家IT公司的研發部經理。昨晚《法治日報》披露了更多細節，指37歲的男子馬某某出生於浙江溫州，是現任某科技有限公司研發部經理。長期以來，在網上接受境外反華敵對勢力洗腦，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，在其滲透影響下逐漸形成頑固的反政府思想。

報道指，馬充當境外敵對勢力境內代理人、煽動分裂國家，還成立非法組織，制定「政治綱領」、煽動顛覆國家政權，更將青年學生群體作為主要蠱惑煽動目標，鼓動學生參與抹黑祖國和民族的活動。

報道指，2022年3月以來，馬匿名創建網絡群組，極力傳播各類謠言，發表所謂「獨立宣言」，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當境外敵對勢力代理人。馬屢屢揚言終極目標是顛覆國家政權，着手制定反宣（即反動宣傳）綱領，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，宣稱要借助境外的力量推翻中國政府。有關部門正依法開展調查。

按照內地的新聞規範，需化名的應循字數通報，即應寫作「馬某某」或「馬某×」。然而央視一則短短兩句的報道，卻引起股市大震動，突顯了中國對科企監管年多以來，投資者對科技民企揮之不去的焦慮。

網傳馬雲5‧1種樹 沒戴口罩

至於馬雲的下落，這名中國富豪自螞蟻在2020年被整頓後，一直保持低調。華僑大學國際關係學院院長助理黃日涵昨發文稱，馬雲5月1日在種樹，並附上馬雲和兩人陪同在旁的照片，但未說明地點，照片中人亦沒有戴口罩。另外網傳馬雲最近參加了第七屆世界浙商大會，但亦沒有與浙商大會的相關權威報道。

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