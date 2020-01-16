俄烏戰爭影響 拜登對台軍售叫停 影響炮兵射擊指揮自動化程度 台媒質疑「戰略與外交改變」

美方於去年8月宣布，對台出售40輛M109A6「帕拉丁」自行火炮與相關組件，金額為7.5億美元。這是拜登政府上任後首次對台軍售，台總統府、國防部與外交部當時均表達感謝。

生產線疲弱 台：美方要求全案停止

《聯合報》報道，原計劃明年首批8輛自行火炮交付，但近日台灣軍方向立法院部分立委稱，接獲美國務院通知，因俄烏戰爭影響，美無法對台供應新型155毫米自行火炮，即M109A6自行火炮，台方原有意將全案押後至2028年，但美方要求全案停止，預算將定繳回庫房。台國防部對此表示，新型155毫米自行火炮案因生產線疲弱，美方稱最快於2026年後方可交運，台方將持續與美方溝通協調。台軍方稱，已協同美方研採精進替代方案，不過未有進一步說明。

美方對台公開宣布的軍售，以往也曾取消或生變，如小布殊政府任內宣布售台8艘潛艦，最後無疾而終。拜登政府上任後，對台宣布3項軍售，自行火炮案生變，則剩兩項軍售，都與愛國者導彈技術支援相關。

翻查資料，M109A6自行火炮是美軍現役裝備，對台炮兵作戰有提升「一整個世代」的意義，其搭載系統可快速解算目標的戰術資料，可提供台軍其他A5、A2炮車快速集火射擊，搭配精準炮彈，是台軍「不對稱作戰」所需。有台灣學者認為，美國政府的決定，令台灣難以在短期內大幅提升炮兵射擊指揮自動化的程度，嚴重影響防衛作戰能力。

或影響刺針M1A2T等武器接裝

《聯合報》發表評論文章，稱台陸軍「銳霆專案」採購M109A6自行火炮案，是美國拜登政府接掌政權後，首度宣布對台軍售，具有指標意義，美方如今喊停，不免自滅二戰期間美國自詡為「民主國家兵工廠」的威望。文章質疑，到底是枱面上所謂美國支援俄烏戰事所造成軍工產線疲弱，供應不及，亦或有其他外交或戰略上改變的考量，必須釐清。文章續稱，若美方「產線壓力」的考量為真，台灣在特朗普政府宣布售台但尚未接裝的軍備，包括刺針（Stinger）肩射式防空導彈、M1A2T「阿布拉姆斯」戰車（Abrams）、「海馬斯」多管火箭炮系統，恐怕會受同樣影響。

此前，中國外交部、國防部均對美售台武器予以強烈譴責，中方強烈要求美方停止售台武器和美台軍事聯繫。