愛國教授被捉語病 網民：政治鬥爭

中文系教授發文讚上海防控

張頤武身兼全國政協委員、民進北京市委會副主委。近年常發帖表揚當局施政，曾建議「繼續全面防控，不要中了西方的連環計」，亦在微博發文批評方方，是出名的「愛國」教授。由於其親體制的立場，在網絡常遭網民非議。

據「上游新聞」報道，張頤武於4月30日在微博發帖，稱讚上海疫情在上海工作組社區防控專家、北京市豐台區鐵營社區衛生服務中心副主任等專家指點下感染率有所下降。網民「鄧學平律師」稱該條帖子出現12處語病，並認為「身為北京大學中文系教授和博導，這樣的文字寫作水平，只能說明平時在專業領域的勞動付出還不夠多啊！」此事登上網絡熱搜榜。張頤武回應稱，批評他的人只是不喜歡帖子內容。

有網民為張護航，稱張教授的文章因為戳中了賣國賊的要害，而連累被「網暴」，是有明確的「政治鬥爭操控」，稱批評者之所以吹毛求疵，本質上不是為了求真，而是藉此打壓他。亦有網民表示，不應對微博上的內容如此苛刻，在微博發表個人觀點畢竟不是參加語文考試，也不是在公開出版物上發表文章，過分苛責並無必要。

有語文教師稱，張的文字確實存在問題，如用詞多餘、語義含糊，但最大的問題在於書面語與口語混用，對閱讀者造成理解障礙和困難。