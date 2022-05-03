僱員被關大半年 歐盟促華「合理回應」

在該名僱員失蹤後，歐盟外交官一直在尋找他，後來得知其被中國警方拘捕。據法新社報道，歐盟發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，儘管歐盟已多次要求中方作出解釋，一直沒有得到任何具體控罪。歐盟將繼續提出要求，直到得到「合理回應」。她補充說，歐盟「對這名被捕僱員的命運感到擔憂」。

尋釁滋事被拘留

歐盟促准自由選律師

法國《世界報》最先報道事件。報道稱，歐盟駐北京使團的信息技術部門僱員安東（音譯An Tong）自2006年起為歐盟駐北京使團工作。去年9月他被四川警方以「尋釁滋事」罪拘留。這項罪名最高刑期可達5年。《世界報》表示，歐盟要求中國當局提供有關被指控罪行的進一步信息，並要求允許安東諮詢他自己選擇的律師，而不是法院指定的律師（即官派律師）。

WSJ：僱員微信曾讚譽民主

另據《華爾街日報》引述知情人士表示，安東有一個微信帳號，曾表達過對政治的看法並讚譽民主制度。該微信帳號曾因其政治觀點而被封禁過。

目前，中方暫未就此事回應。該案也是是西方外交使團僱員在中國被捕的又一案例。此前，英國駐香港領事館的工作人員鄭文傑，曾在2019年遭深圳警方扣查，警方指其涉嫌嫖娼。加拿大前外交官康明凱因涉嫌間諜罪於是2018年底在中國被捕，在去年加拿大釋放孟晚舟後，中方准康明凱取保候審，歷經1020日的刑事程序，終回到加拿大。