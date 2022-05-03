稱疫情穩中向好 滬發5000復工證

【明報專訊】國家衛健委昨公布，內地前日新增846宗本土確診及6895宗無症狀感染者，共7741宗本土個案，其中上海新增727宗本土確診及6606宗無症狀感染者；新增死亡病例32宗，均為本土病例。昨日在上海舉行的新聞發布會上，當局表示，全市疫情形勢總體穩中向好，「社會面清零」工作已進入關鍵攻堅期。清潔消毒殺菌是十大攻堅行動之一，將在全市開展環境清潔消殺專項行動。
據「上海發布」微信公眾號消息，上海市副市長劉多稱，在推進住宅小區環境清潔消毒方面，主要是抓好陽性感染者家庭「終末」消毒、抓好陽性樓棟消毒及抓好小區環境預防消毒。同時，繼續開展針對環境清潔和預防消毒工作。
上海稱八成人「脫離封控區」
上海市衛健委副主任趙丹丹在發布會上稱，依據階段性篩查結果，前日全市共劃分封控區涉及人口數276萬人。按官方說法，上海有逾八成人已脫離封控區。當局為推進復工復產，上海已累計發放「復工證」5851張，發放「通行證」87,766張。
京12區今起做3輪檢測
在北京，前日至昨日下午3時，新增本土感染者50宗，其中確診病例41宗、無症狀感染者9宗。據北京市衛健委副主任李昂稱，從今日起至周四，除延慶區、密雲區、門頭溝區、懷柔區、平谷區等五個生態涵養區外，其餘12個區將連續開展三輪「區域核酸篩查」。