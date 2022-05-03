稱疫情穩中向好 滬發5000復工證

據「上海發布」微信公眾號消息，上海市副市長劉多稱，在推進住宅小區環境清潔消毒方面，主要是抓好陽性感染者家庭「終末」消毒、抓好陽性樓棟消毒及抓好小區環境預防消毒。同時，繼續開展針對環境清潔和預防消毒工作。

上海稱八成人「脫離封控區」

上海市衛健委副主任趙丹丹在發布會上稱，依據階段性篩查結果，前日全市共劃分封控區涉及人口數276萬人。按官方說法，上海有逾八成人已脫離封控區。當局為推進復工復產，上海已累計發放「復工證」5851張，發放「通行證」87,766張。

京12區今起做3輪檢測

在北京，前日至昨日下午3時，新增本土感染者50宗，其中確診病例41宗、無症狀感染者9宗。據北京市衛健委副主任李昂稱，從今日起至周四，除延慶區、密雲區、門頭溝區、懷柔區、平谷區等五個生態涵養區外，其餘12個區將連續開展三輪「區域核酸篩查」。

（新冠疫情）