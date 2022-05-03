院舍送活人火化 滬民轟草菅人命 殯儀館職員揭發事件獲讚 普陀區民政局長等5人免職

自3月底突然封城以來，上海頻頻爆出包括物資緊缺、救援不力等亂象。前日下午，一段將活人裝進屍袋，準備送往殯儀館火化的短片引發公憤。短片顯示，一輛來自寶山（楊行）殯儀館的車輛上，一名裝在黃色屍袋中的老人被推出，在一名醫護開袋檢查後，被送回上海新長征福利院。該老人被福利院送上停泊門外的殯儀館運屍車，但殯儀館人員發現老人還在動，立即打開黃布屍袋確認，並向福利院人員表示：「看到了吧！活的！」但福利院人員仍為老人蓋上黃布，殯儀館人員喝止，並大聲說「不要再蓋住他了」，隨後將他送回院內。揭發事件後，有民眾大聲斥責「草菅人命」。

確認老人存活

福利院職員仍蓋裹屍布

上海市寶山區殯儀館官方昨發布的一則通報，還原該事件。據該通告表揚，前日下午，殯儀館工作人員吳建沖、韓斐二人到上海新長征福利院轉運「遺體」。他們此行的目的是轉運一名75歲的女性新冠病毒患者「遺體」。因為該「遺體」已在福利院完成全面消毒、密封和包紮，兩人到達福利院後就將「遺體」裝車。

在吳、韓兩人準備開車返回殯儀館時，發覺該「遺體」似乎還有生命迹象，隨後兩人一起下車查看，證實該具「遺體」竟是活人，老人後被拉回福利院。殯儀館為此通報表揚吳、韓二人，並分別給予5000元人民幣的現金獎勵。

此事在內地引發公憤，網民討伐之聲不絕。昨日，據上海市紀委市監察委員會官方微博消息，上海市普陀區民政局黨組書記、局長張建東，黨組成員、副局長黃耀紅，養老服務科科長劉穎華，長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成，新長征福利院院長葛芳等，對新長征福利院錯轉一名老人問題負有責任，造成嚴重不良影響。張建東被黨紀立案，黃耀紅、劉穎華、吳友成3人均被免職並黨紀立案，葛芳被免職並政務立案。5人均接受進一步調查。

普陀區民政局昨回應稱，老人已送至醫院救治，生命迹象穩定。局方已會同相關部門成立聯合調查組，並進駐新長征福利院，查清事實後將嚴肅處理相關責任人，向社會公布。

涉事醫生被釘牌 福利院被罰

此外，普陀區衛健委根據內地《醫師法》規定，吊銷涉事田姓醫生醫師執業證，並由公安機關對其立案調查。如涉及其他人員的，依法處理。區民政局對新長征福利院啟動行政處罰程序，並派駐工作組進駐該福利院開展後續工作。

公開資料顯示，上海新長征福利院成立於1983年，能容納100多名老人。1998年，該福利院納入上海市政府為民生辦實事的「實事工程」。

明報記者

（新冠疫情）

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