台鐵大罷工 藍綠促保障權利 影響約40萬人次 乘客支持：是他們的權益

台行政院今年3月初通過《台鐵公司化草案》，與台鐵工會的草案版本不盡相同，包括將土地租給財團、新增19名董事、沒有安全改革等，工會不滿未達成共識下送交立法院審議，一直要求撤回法案，在上月稱將在五一集體休假，發動變相罷工。

全台僅開18班車 安排巴士應對

據中央社等台媒報道，台鐵官網公告稱，由於出勤司機人數極少，昨僅開行18班區間（快）車。因應大停駛可能造成大量轉乘人潮，台鐵在車站各處設置轉乘指示，台北轉運站內各樓層也安排人員舉牌，列出各樓層開往不同縣市的巴士，方便旅客購票。

台北轉運站昨晨並沒有太多乘客，車站大廳售票櫃枱都貼出「暫停售票」公告，月台也只有零星等待區間車的旅客。有來自鶯歌的乘客稱，還好有加開區間車，不然可能很難到市區，但對於司機發動的集體不加班運動仍說「這是他們的權益」表示支持，並感謝台鐵仍有安排加班車，返程可能會和家人一起開車回家。但高雄有民眾搭當局安排的其他交通工具準備前往屏東時，發現車程時間變長，氣憤下車退票，痛斥台鐵「這樣罷工，很無理啦。真的讓人很失望！」台鐵表示，旅客購買之乘車票日期於4月30日至5月2日期間者，一年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票，免收取退票手續費。

國民黨主席朱立倫昨表示，總統蔡英文曾承諾的競選政見「最低工資法」至今依然跳票（即走數），國民黨會捍衛廣大勞工的權益；民眾也要團結力挺台鐵員工捍衛權益的行動，向傲慢、蠻橫的政府發出勞工怒吼。中廣董事長趙少康指出，罷工本來就是勞工可以行使的權利，並指稱民進黨政府應負最大責任。

對於台鐵罷工，綠營方面也有立委關注。民進黨立委劉櫂豪昨透過facebook表示，台鐵改革是全民的期待，要求交通部改革目標是安全第一，百分之百安全的運輸服務，以及應注重保障員工的權利。

交通部長：與工會訴求差距很小 有商量餘地

交通部長王國材昨到台東火車站視察，並和台鐵工會台東分會理事長張博翔當面溝通。王國材表示，交通部和工會的公司化版本差距很小，主要是在資產部分，這部分也可以再討論。員工身分方面，王認為可採雙軌制，目前是公務人員者可保留現有制度到退休，亦可在6年內選新制；新員工則照新制規定。