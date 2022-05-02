台連續3日破萬陽性 蘇貞昌：不會像大陸一樣封城

綜合中央社、《聯合報》報道，台灣前日新增本土病例15,033宗，死亡3人，連續3日單日確診數破萬。有醫生估算，按目前台灣每日新增的本土個案數成長率，這波疫情將於5月中下旬達到最高峰。陳時中認為，確實有可能。

台行政院長蘇貞昌昨在防疫擴大會議上指出，台灣不會像中國大陸一樣粗暴封城，也不會像其他地區到了沒有辦法的地步而共存，「我們是一步一步的、是有計劃的、有節奏的」。

台行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌早上9時在指揮中心召開擴大防疫會議，聽取各項醫療資源的籌備狀况，討論接下來的防疫策略。蘇貞昌表示，台灣這波疫情99.7%都是無症狀與輕症，政府持續放寬防疫措施，降低對民眾生活影響。

連勝文：因政治決定「共存」欠規劃

國民黨副主席連勝文前日在facebook發文質疑，台灣政府決定要與病毒共存，出發點是政治考量。他發文稱，台灣在沒有事先部署及縝密規劃的情况下，當權者在極短的時間之內即決定台灣要與病毒共存，才會發生沒疫苗、沒篩劑甚至沒病牀的糟糕狀况，而「民進黨大官」叫大家凡事「自主應變」，感覺上就是要大家自生自滅，這真是充滿諷刺意味的一句話。

蘇貞昌就此回應指出，政府所有的防疫策略，都是經過專家縝密地討論、都是在指揮官陳時中帶動所有防疫團隊，尤其是第一線的醫護人員、公共衛生專家及行政工作人員大家一起配合，逐步針對各種情况調整。 蘇貞昌說，世界各國都紛紛解封，與病毒共存，台灣在籌備好資源後，也要繼續往正常生活邁進，逐漸走向新的防疫階段。