多4區「社會面清零」 滬首個方艙關閉

綜合人民網、澎湃新聞報道，上海市政府副秘書長、市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝表示，近一個月以來，在全國各地的齊心援助和全體市民的共同努力下，上海本輪疫情防控取得階段成效。當前，全市疫情形勢穩中向好，「清零攻堅」效果日益顯現。顧洪輝稱，4月27日起，單日新增感染者數量已連續4日在1萬宗以下，專家研判上海市疫情社區傳播風險已得到有效遏制。顧續說，當前每日新增感染者的絕對值仍處於高位，全市疫情防控成果還不穩固，稍有鬆懈就可能出現反彈甚至「前功盡棄」。上海明確「社會面清零」和「基本清零」的評價標準。本輪疫情「社會面清零」之後，全市將進入常態防控階段。上海全市下轄16個區。顧洪輝表示，目前全市符合「社會面基本清零」標準的有奉賢、金山等6個區，這6個區在做好管控的同時，實施「有限人員、有限區域、有限活動」。

前日，上海市嘉荷新苑方艙醫院正式關艙。這是上海首個非醫療機構改建的市級方艙醫院，也是首個關閉的市級方艙醫院。嘉荷新苑方艙醫院於3月24日開艙，主要收治新冠病毒無症狀感染者和輕症患者。截至關艙，共運行38天，收治3182人。

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