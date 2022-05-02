稱封城釀人禍 維權律師願施援 上海物資「大禮包」引貪腐 6人遭黨紀政務立案

官方稱市委領導下疫情「穩中向好」

上海自3月底封城後，新華社昨報道，副總理孫春蘭4月2日至5月1日帶領工作組在上海調研指導疫情防控工作。連日來，工作組把推動「動態清零」作為堅定不移的目標，在上海市委和市政府領導下，經過各方共同努力，上海疫情穩中向好、得到有效控制，單日新增病例從2.7萬的峰值降到7189宗， 近三分之二的感染者已經治癒。據國家衛健委官網消息，前日內地新增本土個案8256宗，其中上海新增感染者7189宗，佔內地新增本土個案的87%。孫春蘭指出，當前上海疫情防控處於不進則退的關鍵時期，要咬緊「社會面清零」目標不放鬆，鞏固擴大防控成果，防止疫情反彈。

物資屢攙雜過期食品 滬紀委監委：嚴查

上海在封控期間，物資供應、醫療救助等亂象頻出；已發生多宗生活保障物資「大禮包」以次充好，甚至有過期產品、變質食品等問題。據「廉潔上海」官微消息，上海市紀委監委在全市組織開展保供物資「大禮包」專項監督檢查，從嚴從快查處違紀違法問題。目前紀檢監察機關已核查保供物資採購發放領域問題線索108條，黨紀政務立案6人、談話提醒4人、組織處理5人，並對5名街鎮幹部的失職問題通報曝光。上海市紀委監委稱，將從嚴從快查處違紀違法問題。

另邊廂，民間「新冠肺炎索賠法律顧問團」在網上發布公開信，表示可為在上海封城期間，造成權益受損的居民維權。據維權網消息，該「新冠律師團」最初成立於2020年，由內地維權律師及維權人士組成，曾在湖北武漢新冠疫情爆發後為受害人和家屬提供法律幫助，解答法律諮詢、代為撰寫法律意見書、起訴狀、和解協議等。

律師團轟當局不作為、濫權 人權被侵犯

「新冠律師團」在公開信稱，近一個月來，律師團通過受害者口述及互聯網公開信息獲悉，在上海封城後，發生了大量侵犯居民合法權益的現象，這些侵權現象的發生，主要是與地方行政部門的不作為和濫權有關，從而導致食品短缺、無處就醫、志願者隨意毆打居民、警察隨意抓捕，甚至出現嬰幼兒與父母隔離、居家成人活活餓死等可怕的人道災難。

律師團認為，上海封城導致的人道危機是一場無妄之災。希望通過行動，幫受害人群討個公道，讓行政部門誠意面對自己的過失，避免重蹈覆轍，造成更多人傷害。

（新冠疫情）

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