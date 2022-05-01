疫戰下「人禍」頻現 需防以權牟利

武漢紅會爭議 官方救援渠道收縮

猶想當初，具政府背景的紅會在武漢惹下「尋租」爭議，不僅無力分發各地的捐贈物資，還有很多物資去向不明，或是只流向某些醫院，令這間本就醜聞纏身的慈善機構，公眾信任侵蝕殆盡。它便暴露出官方包辦一切的應急機制已不高效，甚至還滋生了更多問題。後來，西安遭遇Delta病毒株，當局排斥商業團體、非營利組織乃至公民社會的參與，並把精力放在嚴厲管理和絕對封控，導致出現供應短缺問題和孕婦流產事件發生。

今天的上海，政府已可輕鬆在十幾天裏建成一座方艙，能讓2500萬市民在家裏呆上好幾周，但它也衍生了前所未見的次生問題。封城中面臨的斷糧危機和官員腐敗，不僅讓走向富裕的中產階層重溫了計劃經濟年代的不堪與無助，也讓民眾對防疫政治下的體制本身產生了幻滅。

滬衍生前所未見次生隱患

內地要求動態清零的代價，在上海模式中體現得最清晰，疫情之下，要讓市場機制和民間力量發揮作用，要防止有人藉着防疫之名，行以權牟利之實。若欲防止權力出籠傷人，最好之法，便是將之攤薄，而不是慣縱。

明報記者 王聖辰

（新冠疫情）