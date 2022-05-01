抬價囤貨轉售 上海官民「發疫情財」頻現 封控逾月「社會面清零」 專家稱下步防治重症

上海市衛健委昨日通報，新增本土確診1249例和無症狀感染8932例，其中985例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，其他均在在隔離管控中發現，《健康時報》稱，這意味着「上海市首日實現社會面清零」。上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江稱，最近的數據已呈現斷崖式下降，接下來重點將是防治重症發生率和降低患者死亡率。

快遞囤積食品開網店抬價銷售

不過，眼下距離全城解封，可能仍需假以時日。回看4月，封城措施給沒做好準備的上海人帶來太多慌亂，並由此衍生種種亂象，疫情之初，很多民眾買不到物資，缺乏食物的恐慌在社交網絡瀰漫。其間有人忙着抗疫，有人卻忙着發財。由於各式團購大行其道，很多人家中的蔬菜、肉、雞蛋等物資基本都是從團購「團長」手裏買到的，漸漸地「團長」也變成「斂財」的代名詞，因為一些人趁機不斷加價。還有快遞小哥幫居民買6袋即食麵20個雞蛋要求收費900元（人民幣，下同）。哄抬物價，藉機牟利也是司空見慣，蔬菜包300多元，雞鴨魚肉四五百甚至上千。還有人偽造、買賣防疫保障車輛通行證。

4月18日，有市民舉報陜西南路上有人大幅抬高價格販賣雞鴨等食材。當局現場檢查發現，一個小區弄堂附近有快遞人員聚集，弄堂內堆積着大量青菜、雞蛋、雞、鴨等食品原料，警方迅速鎖定一名姓高的男子。高男自4月10日以來，大量囤積青菜、雞蛋、雞、鴨等食品原料，並非法租用他人食品經營營業執照在網絡平台開店，對外大幅抬高價格銷售，已累計銷售175餘萬元，非法獲利150餘萬元。

居委會私吞政府物資圖利

近日，一段廣泛流傳的片段顯示，上海一個被叫停團購社區的居民，憤怒地闖入居委會辦公室，拍攝並揭發房間內堆滿大量食物及蔬菜。消息稱該居委會不讓小區居民從市場團購，又囤積政府配送的物資，私下獲利。類似情况，也出現在其他社區。上海江橋鎮一個小區有工作人員私吞配送物資、高價炒賣，累計非法獲利150餘萬元，引發該社區居民不滿抗議。早前網絡上還流傳幾張未經證實的微信截圖，指一名自稱做「大白」（抗疫人員）的人，毫不掩飾地炫耀其在協助物資分配過程中「每天都能掙1萬元」。

4月21日，上海有小區民眾發現買來的蔬菜包是被撕掉標籤的捐贈物資，後有人爆出加班加點撕標籤的片段，最終揭發上海寶山區新江內燃機廠公寓負責人張喜生接受了190箱雲南捐贈的物資後，私自轉賣牟利。目前張喜生已被紀委調查。

上周，公安部針對內地防疫發出通知，其中稱要毫不鬆懈依法嚴厲打擊擾亂市場經濟秩序有關違法犯罪行為，嚴厲懲處「發國難財」不法分子，依法嚴厲打擊製假售假、侵犯知識產權以及囤積居奇、哄抬民生物品價格等違法犯罪。官方微博「廉潔上海」稱，截至目前，上海紀檢監察機關已就近期暴露的生活保障物資「大禮包」以次充好、過期變質等問題，黨紀政務立案6人、談話提醒4人、組織處理5人，並對5名街鎮幹部通報曝光。

（綜合報道）

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