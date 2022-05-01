湖南塌樓23人被困39失聯 習指示查因究責

4月29日中午12時24分，長沙望城區金山橋街道金坪社區一棟樓房倒塌，央視新聞報道，經初步調查，倒塌房屋屬居民自建房，共8層，其中1樓為門面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。承租戶對房屋有不同程度的結構改動。倒塌具體原因仍在調查。

好看視頻短片顯示，有逃出的長沙醫學院女生稱，當時她在二樓吃飯，看到牆壁開始掉灰，並聽到類似砸牆的聲音，以為是在裝修，約五六分鐘後，店主發現異常就叫他們快些離去。他們到了外面不久樓就塌了，他們還被磚頭擊傷腳。

新華社報道，事故發生後，習近平立即作出救人指示，並要求徹查原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人。李克強亦批示，要求搶抓黃金救援時間全力、科學搜救被困人員，盡最大努力減少因傷致殘和死亡。昨日國務委員王勇已率多個部門負責人趕赴現場指導救援。