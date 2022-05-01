裴金佳掌退役軍人部 孫紹騁任內蒙書記

官方昨日宣布，裴金佳擔任退役軍人部黨組書記。預料他之後將如前任孫紹騁，同時兼任部長一職。58歲的裴金佳是福建安溪人，1984年從廈門的財政系統踏入仕途，逐步晉升，先後出任廈門開元區長、思明區委書記、副市長。國家主席習近平1985年擔任廈門副市長，至2002年以省長身分離開福建，但當時裴金佳級別較低，習多數時間在省會福州，暫時不知兩人是否相識。

裴金佳2010年起到南平市擔任市長、書記，經5年歷練，重回廈門出任市長、市委書記。2018年他首次進京，成為國台辦排名第一的副主任，相信中央看中他的福建出身及長期在廈門工作的經歷。

61歲的孫紹騁曾「兩進兩出」民政部，加上今次主政內蒙古，已有「3部3省」經歷。他1984年從山東大學畢業後，在民政部工作28年，主要在救災救濟司和優撫安置局任職，2009升為副部長。2012年孫紹騁首次被調往地方，出任山東副省長，兩年後又到山西擔任省委常委、統戰部長、副省長。2017年他重返民政部，仍是副部長，但多了黨組副書記一職，級別未變。僅過3個月，他就轉任國土資源部黨組書記、副部長，躋身正部級。2018年孫紹騁首次出任部委首長，今次又首次成為地方一把手。

李小新兼任中央編辦主任

59歲的李小新是湖南人，2000年從湖南省委組織部調到中組部，2017年躋身副部級，前年升任副部長。中央編辦前主任也是由中組部副部長周祖翼兼任。

另外，中央書記處書記王滬寧和國務院副總理韓正兩名中共中央政治局常委，昨日分別在貴州和海南當選中共二十大代表。