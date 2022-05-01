明星IP時常變換 揭工作團隊代互動

與此同時，平日許多明星會在社交平台回覆網民留言，現在卻被發現評論時IP屬地時常變換，包括王一博、王嘉爾等。女星楊洋回覆粉絲的IP地址是在北京，但本尊卻在寧波拍新劇；趙露思一個微博帳號，卻同時出現3個不同IP地址，而且沒有一個是與本人位置一致。部分網民指出明星與網民之間的互動，原來背後都由工作團隊操作。

被視為「愛國藝人」的吳京，帳號被標示為泰國，一度引起熱議。不過演員蔡書雅昨天發帖，上載了與吳京的合照，並透露吳正在泰國拍攝《巨齒鯊2》。

多個地方資訊網紅IP屬地俱在湖南

另外，一些同樣在國內的網紅博主，亦被發現跨地域經營。例如「廣州吃喝玩樂匯集」、「北京人的那些事」「重慶吃喝生活」「海南美景美食」IP屬地都在湖南。為此，有網民調侃「宇宙的盡頭竟是湖南」、「湖南帶你吃喝玩樂」。

紅星資本局詢問部分本地資訊博主，其中6名博主設置了微博自動回覆，內容為同一個QQ號。對於各地資訊博主集中在湖南省，微博相關負責人表示，「資訊類帳號的集中商業化運營是很常見的，確實存在一些公司辦公地點，與旗下帳號內容屬地不一致的情况」。