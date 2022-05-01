社交平台公開IP屬地 「愛國網紅」在境外 微信指為打擊仿冒 浙學生維權獲立案

現時打開新浪微博，瀏覽帖文下方的留言，都會顯示評論者IP地址所在省份。而打開用戶的個人資料版面，亦會見到其IP地址所屬省份，境外用戶則會標示國家；香港則標示為「中國香港」。不過中國政府、官方媒體等機構的帳號，並不受影響。

不止微博，今日頭條、微信、抖音、小紅書、快手、知乎等平台亦已發公告，逐步開放「個人主頁展示帳號IP屬地」功能。用戶自己無法主動關閉功能，即等同強制顯示。這些平台給出的原因大同小異。微信表示，是「為了進一步打擊仿冒搬運、造謠傳謠等行為」；微博稱「淨化網絡生態、捍衛網絡良序」；小紅書亦表示「為維護真實互動的社區氛圍」。

「帝吧」IP屬地一度顯示在台

外界亦一般認為，這項功能是針對境外用戶。不過就意外揭露出許多平日宣稱愛國的用戶，原來IP屬地在國外。例如以出征反華勢力著名的「帝吧」，其微博「帝吧官微」IP屬地一度顯示在台灣、香港，其後顯示為浙江。網民質疑「帝吧出征，難道是臥底？」另一名宣稱「堅決反對移民」、知名愛國博主連岳的微信公眾號，近日發文顯示IP位置在日本。有網民問他，「中國這麼好，怎麼拋棄它去日本了？」

外國網紅IP在粵滬 辯屬運營團隊

連岳先是回答：「旅遊不行？」其後更被翻出大談家國情懷的文章，曾稱「我對那些移民日本的人說，別去，你遲早會被類似奧姆真理教的組織毒死」；詞條「#連岳」一度登上微博熱搜。連岳之後發文解釋，自己持醫療簽證去日本，下個月便會回中國，「待在我愛的大福建」，又強調非常支持新功能，讓網絡更真實、更安全。

一些自稱在外國的網紅亦瞬間曝露，例如「英國那些事兒」、「美國兔媽」等海外博主標榜介紹外國的生活，人在國外，但IP卻分別顯示在「廣東」「江蘇」。「來醬在東京」IP屬地為上海；「王藥師在英國」IP屬地為天津。一些帳號解釋，他們的運營團隊在國內。

俄烏戰爭後上線 防傳播不實信息

對於新功能，有網民批評侵犯私隱。早在去年10月，國家網信辦發布《互聯網用戶帳號名稱信息管理規定（徵求意見稿）》，列明平台應以顯著方式，在用戶頁面展示IP屬地。俄烏戰爭爆發後，微博最早在3月宣布上線有關功能，避免傳播不實信息。

來自浙江理工大學的學生小月3月就發現，自己的地理位置被公示在評論下方，但她手機設置的應用權限管理中，關閉了微博的定位權限。她認為，微博未經過同意下處理其個人信息，違反了個人信息處理應遵循的「合法、正當、必要」原則，向浙理互聯網法援中心尋求維權援助。

小月在3月13日正式向北京互聯網法院提交起訴。到了4月21日，小月收到了法院通知，該案已經正式立案，此為用戶IP屬地信息保護第一案。

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