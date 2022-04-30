湖南塌樓 多名學生失聯 6層包括飯店影院旅館

部分人救出 當局：不掌握傷亡

「央視網」報道，涉事建築物在長沙醫學院北門附近，為6層半磚混結構（磚和石屎），建築面積約800平方米，1樓為門面，2樓為飯店，3樓為私人影院，4至6樓為家庭旅館，6樓以上的閣樓為自住房。「上游新聞網」引述事故現場附近的餐廳老闆稱，事發時突然聽到「轟隆」一聲，店裏的人說整個樓都在震，隔壁旅館老闆被震落的磚塊擊中受傷。「長沙醫學院超話」稱，有多名學生失聯，要求各方關注。而網上一則疑似與當地警方的對話截圖顯示，有20多人被困在倒塌的廢墟之下。但當局至昨晚截稿前仍未公布有關救援的情况。

新華社報道，應急管理部長黃明與湖南省長毛偉明等當地官員在事發後視像通話，要求盡快核清人數，全力組織救援和救治傷者，盡最大可能減少傷亡；嚴防次生事故發生，確保救援安全；盡快查明事故原因，舉一反三，汲取教訓，嚴防類似事故發生。應急管理部並會同住房城鄉建設部派出工作組趕赴現場。

街坊：據聞違章建築 還待調查結果

有在倒塌樓宇旁邊建築經營旅店的業主稱，「據說那個房子是業主自己加了兩層，有人說是違章建築，但我也說不準，等調查結果吧。」意外發生後，他自己店內的員工也被困，後來由消防救出，已送院治療。而當地住建部門表示，將會調查。

另一家旅店的工作人員也稱，旁邊涉事房屋倒塌把他所在建築的樓梯間砸壞並堵死，他被困於樓頂，無法下樓，後來消防協助其撤離。