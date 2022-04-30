台暫緩港專才定居政策 立委有國安疑慮 陸委會：續溝通爭支持

居留5年符薪金條件可申

中央社報道，為解決港澳人士目前在台工作只可居留、無法定居的問題，台灣政府計劃修訂「香港澳門居民進入台灣地居留定居許可辦法」，港人在台從事專業工作居留5年、每年居留時間達183天，且滿足最後一年月收入達基本薪資兩倍等條件，可申請定居。這意味在既有投資移民、專才移民和就學外，台灣為港人新開闢一條就業定居之路。

陸委會在4月下旬透露，內政部將於5月1日公告《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案》，開放港澳專業人士定居許可。不過《自由時報》稱，此項政策引發部分民意反彈，多名民進黨立委也對驟然開放持保留態度。昨日，陸委會發言人邱垂正表示，這項修法的公告時間會暫緩，對於立委提出的建議和提醒，陸委會將加強溝通，並針對他們的疑慮盤點相關機制。他也提到，陸委會原計劃近日作出說明，但他和主委邱太三等皆因接觸確診者正居家隔離，未能及時做好溝通。

邱垂正強調，這項政策會兼顧確保國安、人道援助和專業人才吸引等3方面目標，盼溝通化解疑慮、凝聚共識後，政策能盡快公布實施。

邱垂正：修例是支持用腳投票港人

對於本報問及修例是否因遭立委抨擊而暫緩，以及是否未經與立法院溝通即倉卒上路，陸委會答覆，有關修法建議，主要是為台灣吸納所需的專業人才，同時也是回應民意訴求，給予愛好自由民主、用腳投票的港人更多支持與協助，落實相關人道援助工作。陸委會強調，本案並非一朝一夕忽然成形，而是經過跨部會多次會商、反覆討論，並參考、採納民間意見，經過相當時間研議評估而成，過程中，也曾經獲得委員、民間團體的正面迴響。

陸委會還表示，政府機關作為國安「守門人」，針對可能的風險加強防範把關，責無旁貸，這也早已是該會根深柢固的日常工作。陸委會會持續進一步溝通，化解疑慮，爭取支持，待整合意見、凝聚共識後，將盡快公布實施。

明報記者