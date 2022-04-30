北京聞風：新職教法實施 佈局培養高端技能人才 ／文：鍾鳴九

職業教育普通教育列同等重要

內地新職業教育是伴隨經濟建設需要發展起來的。20世紀50年代，為適應大規模經濟建設需要，內地發展了上千所中等專業學校和技工學校。60年代，為加速培養各行各業急需的實用型人才，各類職業教育迅速發展。如今職業教育經歷了調整、整頓、充實、改革、完善和提高後，不斷發展壯大。1996年，中國實施首部《職業教育法》，為職業教育提供法律保障。

作為世界製造大國，中國現在擁有最完備的全產業鏈，製造業覆蓋面廣泛，其中離不開大批能工巧匠、技能型人才的貢獻。然而，據官方統計，2020年，內地重點領域的技能型人才缺口超過1900萬人，預計在2025年缺口將接近3000萬人。

分析：支撐製造業轉型升級關鍵

有北京學者認為，培養高科技人才與技能型人才是一體兩面，兩手都不能軟。職業教育作為高端技能型人才培養的搖籃，從某種意義上講，也是支撐中國製造業轉型升級的關鍵。目前內地職業教育仍然處於教育體系中的薄弱環節，主要有四方面問題：一是社會需求旺盛與有效供給不足；二是規模能力與質量結構不合理；三是就業能力提升與社會吸引力不強；四是中央大力發展與各方相應不足。

目前，內地初中學生接受九年制義務教育後，會面臨人生第一次教育分流選擇。很多內地家長深信「分流定終身」的說法，認為孩子一旦進入職業教育，便幾乎失去後續接受高等教育的機會。同時，資金和師資力量投入不足，也制約了職業教育發展。

據聯合國教科文組織統計，職業教育辦學成本是普通教育的3倍左右。在實踐過程中，職業教育本身就是一項高投入事業。

財政投入 高職佔高等教育20%

教育部職業教育與成人教育司副司長林宇去年末曾透露，內地高職招生數佔高等教育的55%以上，而高職所獲得的財政直接投入只佔整個高等教育的20%左右。

此次，新職教法強化中等職業教育作為技能型人才培養體系的基礎教育，注重為高等職業教育輸送具有紮實技術技能基礎和合格文化基礎的生源，突顯中等職業教育的地位優勢，使職業教育成為人才輸出的新高地。

文：鍾鳴九