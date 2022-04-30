巴國孔子學院恐襲 聯國安理會譴責

使館工作組現場弔唁

中國駐巴基斯坦使館網站昨日消息，其間龐春雪一行還同巴內政部、信德省政府舉行聯席會議，聽取巴方講述事件調查進展，就事件處置等工作向巴方提出明確要求。巴方表示，對中國公民在恐襲中遇難深感悲痛，「一定會將兇手繩之以法，給遇難者家屬及中國政府和人民一個交代」，並將「盡一切努力，加強對在巴中國公民安全保護，確保此類事件不再發生」。

聯合國安理會周四（28日）發表主席新聞談話，新華社報道，主席新聞談話表示，對此次恐怖襲擊事件予以最強烈的譴責，並向受害者家屬及巴基斯坦和中國政府表示最深切的同情和慰問，重申任何形式和表現的恐怖主義均對國際和平與安全構成嚴重威脅，強調應將恐怖主義行為肇事者、組織者和資助者繩之以法。

周二，卡拉奇大學一輛班車在孔子學院附近遭人肉炸彈襲擊，造成3名中國公民死亡，其中一人是孔子學院院長黃桂平。事後，「俾路支解放軍」馬吉德旅宣稱對事件負責。北京對事件表示「極大憤慨」，外交部稱「中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價」。