政治局會議 促黨員幹部防二十大前「黑天鵝」

會議由中共總書記習近平主持。新華社報道，會議指出，新冠疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰，做好經濟工作、切實保障和改善民生至關重要；又強調，要「堅持動態清零，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

加大宏觀政策調節力度

會議要求，要加大宏觀政策調節力度，紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。要加快落實已經確定的政策，實施好退稅減稅降費等政策，用好各類貨幣政策工具。要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，強化土地、用能、環評等保障，全面加強基礎設施建設。要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。

會議又提到要穩住市場主體，對受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶實施一攬子紓困幫扶政策。要做好能源資源保供穩價工作，抓好春耕備耕工作。要切實保障和改善民生，穩定和擴大就業，組織好重要民生商品供應，保障城市核心功能運轉，穩控安全生產形勢，維護社會大局穩定。要堅持全國一盤棋，確保交通物流暢通，確保重點產業鏈供應鏈、抗疫保供企業、關鍵基礎設施正常運轉等。

對於「十四五」人才發展規劃，會議強調，要堅持重點佈局、梯次推進，加快建設世界重要人才中心和創新高地。北京、上海、粵港澳大灣區要堅持高標準，努力打造成創新人才高地示範區。另會議還研究了其他事項。