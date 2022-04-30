滬增1.5萬病例52死 未來兩月免費檢測

滯滬欲返鄉 拖篋行32公里去火車站

疫情之下，一些在火車站的滯留者處境特別困難，從事大數據研發的程序員李瑞上月15日到上海出差，原本28日要返回常州，因封城滯留上海，直至4月26日搶到返鄉車票。因未能召到的士，他拖着27吋行李箱從酒店出發，步行23公里。其間，他在很多隧道見到有民工或快遞小哥住，「有的是搭帳篷，有的是直接睡在地上」。

「我繼續向虹橋高鐵站走去，愈接近那裏，路上的人就愈多，可以看到有排泄物和衛生紙。」他走了6小時到達虹橋火車站，最終因車站三重檢查關卡，錯過列車班次。「一整天下來，我走了32公里。其間的垃圾都有仔細分類，我盡力在做一個文明的人，但當知道自己要露宿街頭時，我感覺被文明社會拋棄了。」最終，李瑞的家人在網上求助，他晚上被上海財經大學的志願隊接走。

平台資料審核員施宇在4月20日從杭州到上海打算做方艙工作，到埗後中介沒現身，最終在火車站10公里外一個公園露宿6日。「每天會有附近的志願者不定時的給我送一些食物和水。有一個住在附近的小姐姐看我太可憐了，就拿了充電寶、被褥和墊子給我。」他們的故事，也成為上海封控下民眾生活的縮影。

（新冠疫情）