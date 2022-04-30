動態清零質疑響 官方開記招「護航」 衛健委：各地堅持不動搖 全國才能全面勝利

IIF：中國上月流失1370億外資

3月爆發兩年多來最嚴峻疫情至今，上海封城一個月未解封。為貫徹「清零」衍生的次生災害不計其數，包括醫院拒收治急症、患者喪命等。各地層層加碼的關卡檢查，無數貨車被困高速公路，供應鏈中斷等。外界對內地經濟預期轉差，近日瑞銀、瑞士寶盛、摩根士丹利等機構下調經濟預測目標。國際金融協會（Institute of International Finance）指出，中國上月流失外資175億美元（約1370億港元），創下歷史新高。

對於外界質疑動態清零拖累經濟發展，在國新辦昨日舉行的「堅持動態清零做好疫情防控工作」記者會上，衛健委疫情應對處置工作領導小組組長梁萬年指出，必須要認識到，疫情、病毒才是拖累經濟的罪魁禍首。他承認，可能在實行某些具體措施的時候，短期內犧牲了局部地區和一部分人的生活便利性，使局部地區的經濟在短時間內受到影響。

「犧牲部分人便利換廣大人民生活」

梁萬年說：「但我們可以換取最廣大地區、最廣大人民的正常生產生活和經濟發展。」他形容動態清零和一系列抗疫舉措，「相當於為14億人民購買應對病毒變異傳播等不確定因素的保險，成本是犧牲一小部分人的消費，目的是為了整體社會福利的最大化」。梁稱，這是一種平衡，中國政府在整個抗疫的過程中，「一直把平衡好這種關係作為重要目標」。

稱滬疫情啓示「要和病毒鬥快」

北京、杭州等地近日陸續出現疫情。梁萬年指出，上海疫情為北京散發性疫情帶來啓示，「總的一條就是以快治快，病毒傳播得快，出手的速度、工作的力度和速度要更快，要和這種病毒在時間上賽跑」。他稱，深圳、長春、吉林市、天津等城市，採取有效的策略和打法，控制疫情的傳播。「這個信心我們必須要牢固樹立，我們有能力、有基礎、有條件來戰勝所造成的流行和傳播。無論從上海還是北京，都已取得了明顯的進展。」

在同一場合，國家衛健委副主任李斌強調，動態清零的做法「路子是對的，效果是好的，是中國防控疫情的制勝『法寶』」。只有各地堅持動態清零不動搖，努力控制住本地的疫情，才能贏得全國疫情防控的全面勝利。他表示，如果個別地方動態清零不堅決果斷，搞變通，病毒就可能在當地生根，導致疫情外溢、跨區域傳播，造成人民生命財產的重大損失，嚴重影響經濟社會的發展。

不過，李斌又稱，在堅持動態清零總方針不動搖的前提下，鼓勵地方根據當地的疫情形勢和特點探索總結一些好的經驗和做法，進一步提高防疫的科學精準水平，努力用最小成本取得最大防控效果。

（新冠疫情）

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