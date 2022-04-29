五一連假刺激經濟 深圳消費券限時搶

中國經濟面臨下行壓力，由於疫情影響、通貨膨脹壓力等因素，內需消費疲弱，農曆新年連假浮現旅遊人數大減、缺乏消費力等問題，清明連假亦受相關因素影響。在五一假期前夕，多個省市相繼發布政策，鼓勵居民就地過節。其中，近日爆發本土疫情的北京倡導「非必要不出京，就地過節，減少不必要的聚餐聚會」。

消費疲弱 多省再促「就地過節」

海南省亦提倡民眾非必要不出瓊，機關企業單位人員出瓊的話，需嚴格執行審批制度。旅遊景區按照不超過日最大承載量75%接待遊客。安徽倡導展開本地遊、周邊遊。

新華社報道，文旅部市場管理司副司長李曉勇昨表示：「堅決防止和避免放鬆防控、過度防控兩種傾向。要求旅行社不組團前往中高風險地區旅遊，不組織中高風險地區遊客外出旅遊。」

交通部料客流按年減62%

交通部估計，今年客流量較去年明顯下降，預計客運量1億人次，假期日均2000萬人次，較2021年同期下降62%左右。民航局表示，各地疫情防控情勢複雜，旅客出遊意願低，預計五一連假期間旅客日均量為40萬人次，較去年同期下降77%。

深圳市則宣布，連假期間，允許所有非深圳車牌的小型汽車，在深圳全市全時段通行。前往楊梅坑、較場尾、大鵬所城、金沙灣等地點要事先預約。同時宣布推出消費券，鼓勵市民留在深圳過節，就地消費、刺激經濟。據中新網，深圳將通過美團、京東等電商平台，向市民陸續發放5億元消費券，包含4億購物消費券、6000萬元餐飲消費券等，市民要在電商App定時搶券。