赴雲南查鐵鏈女事件 傳媒人遭刑警帶走問話

促推翻官方通報 曾寄影片到執法機關

趙蘭健是中國攝影家協會會員，曾在數家媒體擔任攝影記者等職。在趙蘭健2月在微博上載的影片顯示，一名中年男子指着鎖鏈女與四川失蹤女子李瑩的彩色照片說道：「這個也不是（小花梅），這個也不是，這兩張不是。」不過影片很快被微博刪除。他之後將影片製成光碟，向中央、江蘇及徐州市的執法機關寄送舉報影片，要求審視「小花梅即鐵鏈女」的結論。最高檢、公安部等5個部門分別簽收文件。

小花梅舅父曾稱不認識「鐵鏈女」

在內地當下輿情多聚焦抗疫之際，率先披露「小花梅舅舅不認鐵鏈女」影片的前媒體人被警方問詢。據趙蘭健昨向美國之音表示，徐州市公安局早前派出3名警察，找到他在北京的住所，並帶他到當地警局問話。徐州警察向他出示一份豐縣公安局開出的詢問通知書，事由是協助調查「豐縣董集（村）非法拘禁案」。趙蘭健表示，在問話期間，徐州警察主要強調江蘇省的通報，有關鐵鏈女和小花梅DNA的認證。

根據江蘇當局2月發布的調查通報，公安經楊×俠和小花梅同母異父妹妹的樣本、小花梅已故母親生前衣物提取生物檢材，以及其舅、姨等旁系血親做DNA比對，認定來自雲南省亞谷村的小花梅就是楊×俠。

趙蘭健稱，當時他向公安解釋自己去怒江見了小花梅的舅舅，只是關愛走失人口家庭計劃的一個小分支。「我並不了解新聞的核心，比如像江蘇省政府的決議……警察就逐條逐句把決議告訴我」。

趙蘭健稱，警察還問，憑什麼宣稱小花梅舅舅不認得鐵鏈女？「我說依據視頻（影片），沒有一句話是承認鐵鏈女就是小花梅。後來他又說，那你知道舅舅未來會不會反悔？我說那我就不知道了，他的未來我不可以預估。他說，『既然你不可以預估，那你就不可以去結論』」。