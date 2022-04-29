美眾院通過法案 助台恢復世衛觀察員身分

美國之音報道，WHA將於5月22至28日召開，為向世界展現挺台力度，美國聯邦參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）去年3月領銜提出法案，要求國務院提交計劃，幫助台灣恢復世界衛生組織的觀察員地位，同年8月6日獲參院以「一致同意」通過。

去年參院過關 料拜登將簽署

中央社引述美眾議院「台灣連線」共同主席康諾利（Gerry Connolly）在發言，稱新冠疫情期間，台灣有效對應島內疫情，更在世界危急之時分享專業知識與醫療用品，援贈數百萬片口罩與個人防護設備給包括美國在內的多個國家。他稱「這些行動是台灣領導力及對全球衛生安全貢獻的證明，也展現出台灣為何必須成為全球公共衛生對話的一部分。」

美國國會2004年5月曾通過法案，指示國務卿研擬計劃，支持並協助台灣取得WHA觀察員身分，台灣隨後也順利在2009至2016年間以觀察員身分受邀。但自2017年來，儘管有美國支持，台灣仍因中國大陸反對而連續多年未能參與WHA。