訪伊朗 魏鳳和：合作打擊恐怖主義

新華社報道，萊希說伊中兩國患難與共，在國際事務中立場相近、相互支持。伊方反對單邊主義、霸權主義和外部干涉，堅定支持中方維護核心利益，感謝中方長期以來在困難時期給予支持幫助，希望雙方進一步拓展合作領域，加強包括軍事領域在內的全方位合作。

核協議膠着

伊朗：與志同道合大國合作

目前，伊朗與包括美、俄、英等6國就重振伊朗核協議所舉行的會談陷入停頓。萊希說，「只有通過與獨立和志同道合的大國合作，才能對抗單邊主義並帶來穩定與秩序。」

魏鳳和表示，此訪是當前國際局勢動蕩不安背景下的重要訪問。近年來，中伊兩軍合作領域不斷拓展，中國軍隊願與伊方保持戰略溝通、用好合作機制、推進務實合作，推動兩軍關係向更高水平發展。伊朗與中國近年來加強軍事關係，兩國海軍互訪，並在印度洋舉行聯合海上演習。

魏鳳和同日還與伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里會面，伊朗國防部長阿什蒂亞尼為魏鳳和舉行歡迎儀式，並進行正式會談。伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引阿什蒂亞尼抨擊美國在中東和其他地方的軍事部署。他聲稱，「美國不管在哪裏有軍事部署，都會產生不安全、不穩定、分裂、悲觀、戰爭、破壞和流離失所的風波。」

魏鳳和說，此訪問目的在於改善伊朗與中國的國防戰略合作，他說，這種合作有利於化解單邊主義和打擊恐怖主義。